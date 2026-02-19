Arrestato il ladro del crick dopo 80 colpi messi a segno a Ravenna i video di come agiva
Un cittadino albanese è stato arrestato a Ciampino, in relazione a un'ondata di 80 furti in abitazioni a Ravenna tra il 2021 e il 2024. La polizia ha seguito le tracce del sospetto attraverso numerosi video che mostrano come entrava nelle case, colpendo soprattutto di notte. La sua attività ha coinvolto diverse zone della città, lasciando molte famiglie nel timore. Gli agenti hanno raccolto prove dettagliate che hanno portato all'arresto, chiudendo un ciclo di rapine che aveva destabilizzato la comunità.
Furti in abitazione per un valore stimato di decine di migliaia di euro sono stati attribuiti a un cittadino albanese trentenne, arrestato nel pomeriggio del 17 febbraio 2026. L'uomo, ritenuto responsabile di circa ottanta colpi messi a segno tra il 2021 e il 2024, è stato fermato all'aeroporto di Ciampino mentre rientrava dall'Albania. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, su mandato del GIP del Tribunale di Ravenna, a seguito di una lunga indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica. Le indagini e la tecnica del "crickettaro" Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'indagine ha preso avvio nel 2021 dopo una serie di furti in abitazione che avevano colpito la città di Ravenna.
Arrestato il "ladro del cric", sospettato di almeno 80 furti in città: "Un vero professionista del crimine"Il 35enne Marco Rossi è stato arrestato ieri a Ravenna, sospettato di aver rubato oltre 80 volte in diverse zone della città negli ultimi quattro anni.
