Scivola sui binari e viene travolto da un treno a Inverigo | Gabriele Vincenzi muore dopo 2 anni

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabriele Vincenzi è morto nella struttura di Figino Serenza (Como) dove era ricoverato da tempo. Due anni fa, il 28 novembre 2023, era stato travolto da un treno a Inverigo e aveva riportato lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

