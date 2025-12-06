Scivola sui binari e viene travolto da un treno a Inverigo | Gabriele Vincenzi muore dopo 2 anni

Gabriele Vincenzi è morto nella struttura di Figino Serenza (Como) dove era ricoverato da tempo. Due anni fa, il 28 novembre 2023, era stato travolto da un treno a Inverigo e aveva riportato lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scivola sui binari e viene travolto da un treno a Inverigo: Gabriele Vincenzi muore 2 anni dopo - Due anni fa, il 28 novembre 2023, era stato travolto da un treno a Inverigo e aveva riportato lesioni ... fanpage.it scrive