Travolge una donna in bici la lascia ferita a terra | preso pirata della strada

Un uomo di 53 anni ha investito una donna in bicicletta a Carpenedolo il 14 luglio 2025, causando ferite e poi scappando senza aiutarla. La Polizia di Stato ha rintracciato e denunciato il conducente, che si è allontanato subito dopo l’incidente. La vittima si trovava a bordo della sua bici quando è stata travolta, lasciandola a terra dolorante. La polizia ha ricostruito la dinamica e arrestato il colpevole.

Il conducente, un 53enne con precedenti analoghi, è stato inchiodato alle sue responsabilità grazie all’analisi del traffico telefonico; dovrà rispondere di lesioni, fuga e omissione di soccorso Nel pomeriggio di quel giorno, gli agenti della Polizia Stradale di Brescia – Distaccamento di Salò – erano intervenuti sul luogo dell’incidente per soccorrere la vittima, affidandola al personale sanitario. Il conducente dell’auto si era dato alla fuga e, inizialmente, non si erano trovate tracce del veicolo. A dare la svolta alle indagini sono stati i frammenti di uno specchietto laterale rinvenuti sul posto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Travolge e uccide un pedone: si costituisce pirata della strada, è una 43enne

Pirata della strada a 72 anni: travolge disabile su una carrozzina elettrica e non si ferma. Poi la colazione con l’amicaUn incidente si è verificato oggi a Bologna, coinvolgendo un’automobile che ha travolto una donna di 69 anni in carrozzina elettrica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Monopattino in fuga travolge una donna: è grave; Bari: col monopattino travolge una donna e scappa senza prestare soccorso; Incidente sulla Sp 274 Presicce Acquarica, vettura travolge una donna a piedi e la scaraventa nei campi VIDEO; Minorenne travolge donna con una Vespa rubata e fugge, denunciato.

Salento, travolta da un'auto mentre attraversa: donna in ospedaleMomenti di grande apprensione nella serata di ieri a Villa Convento, nel Salento, per un incidente stradale avvenuto intorno alle 19:30, su via Pavarotti.A ridosso dell'incrocio con via ... quotidianodipuglia.it

Minorenne travolge donna con una Vespa rubata e fugge, denunciato(ANSA) - CATANIA, 19 FEB - Un minorenne è stato denunciato da carabinieri di Zafferana Etna per omissione di soccorso. Il giovane è accusato di avere travolto sulle strisce pedonali, mentre era alla g ... msn.com

Minorenne con Vespa rubata investe donna e fugge: madre denunciata Un incidente stradale rivela altri crimini nel Catanese. Un minorenne travolge una donna intenta ad attraversare sulle strisce pedonali con un mezzo rubato 10 anni prima a Pis - facebook.com facebook