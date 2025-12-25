Travolge e uccide un pedone | si costituisce pirata della strada è una 43enne

Reggio Emilia, 25 dicembre 2025 - Era fuggita dopo aver travolto e ucciso alla guida della sua auto un 76enne a Casalgrande, nel Reggiano. L'uomo era uscito di casa per buttare la spazzatura. Il tragico incidente stradale era avvenuto nella serata del 23 dicembre sulla Provinciale 51, che in quel tratto prende il nome di via Alessandro Volta a Villalunga di Casalgrande. Sul posto erano intervenuti l’ambulanza di Casalgrande e l’automedica di Scandiano per prestare il primo soccorso. Ma per il 76enne non cera stato nulla da fare. La donna era scappata senza prestare soccorso. Si tratta di una 43enne originaria di Palermo, ma residente nel comprensorio ceramico reggiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolge e uccide un pedone: si costituisce pirata della strada, è una 43enne Leggi anche: Casalgrande (Reggio Emilia), pirata della strada travolge e uccide un pedone Leggi anche: Ancora una vittima della strada in Abruzzo, auto travolge pedone e lo uccide La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pirata della strada travolge e uccide un pedone di 76 anni: «Caccia all'uomo nelle province di Reggio Emilia e Modena»; Pirata della strada travolge e uccide un pedone. Pirata della strada travolge e uccide un pedone nel Reggiano - La vittima, 76 anni, è stata investita mentre usciva per buttare la spazzatura: l’investitore è fuggito senza prestare soccorso ... altarimini.it

