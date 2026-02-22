Cade in un canalone profondo 80 metri | soccorsi difficili a Modigliana

Una persona è scivolata e caduta in un canalone di 80 metri a Modigliana. La causa sembra essere stata una perdita di controllo durante un'escursione in zona. I soccorsi hanno affrontato difficoltà per raggiungere il luogo, situato in un'area impervia e difficile da accesso. Vigili del fuoco e soccorritori si sono mossi rapidamente per stabilire un piano di recupero. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Forlì, 22 febbraio 2026 – Nel tardo pomeriggio di oggi a Modigliana una persona è caduta in un canalone, a circa 80 metri di profondità rispetto alla sede stradale. Dalle ore 18:50 le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Modigliana, Rocca San Casciano e il personale Saf avanzato (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Forlì stanno intervenendo in via Casa delle Suore per il soccorso. Il personale Saf dei vigili del fuoco ha raggiunto il ferito nel fondo del canalone e ha improntato le manovre necessarie per il recupero. All'intervento partecipano i sanitari del 118, i Ccarabinieri e i volontari del Cnsas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

