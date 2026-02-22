Domenico e il trapianto del cuore bruciato il cardiochirurgo | Ghiaccio secco errore fatale

Domenico ha subito un trapianto di cuore che è stato compromesso dall’uso del ghiaccio secco, secondo il cardiochirurgo. La causa principale del fallimento risiede nel fatto che il ghiaccio secco è stato applicato in modo scorretto durante l’intervento. Il medico spiega che questa scelta ha causato danni irreversibili al tessuto cardiaco, rendendo impossibile il successo dell’operazione. La vicenda evidenzia i rischi legati a tecniche non standardizzate in sala operatoria.

“ L’errore fondamentale è stato l’utilizzo del ghiaccio secco ”. Lo dichiara il professor Carlo Pace Napoleone, direttore della struttura complessa di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, in un’intervista ai microfoni di RTL 10.5. Il professionista, che ha fatto parte della task force di medici giunti al Monaldi per valutare le condizioni di operabilità del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 3 mesi morto ieri mattina dopo aver ricevuto il trapianto di un cuore danneggiato, difende l’operato dei colleghi di Napoli: “ Non esiste il ghiaccio secco in sala operatoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il ghiaccio secco, il trapianto e l’Ecmo: cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico, il bimbo dal cuore bruciatoDomenico, un bambino di due anni e due mesi con un cuore gravemente danneggiato, è morto dopo un intervento complesso che ha coinvolto l’uso di ghiaccio secco, trapianto ed Ecmo.

Il dramma del cuore ‘bruciato’: dal ghiaccio secco alle procedure per il trapiantoUna tragedia sconvolge Napoli: un bambino di soli 4 anni aveva donato il suo cuore, destinato a salvare un’altra vita.

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di NapoliPoco fa il piccolo Domenico è morto nella camera di terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli, lì dove era attaccato ad una macchina che da oltre ... fanpage.it

Bimbo morto dopo il trapianto fallito a Napoli, l’avvocato della famiglia: La cartella clinica è incompletaL'avvocato Francesco Petruzzi, che difende la famiglia del piccolo Domenico morto il 21 febbraio dopo un trapianto fallito a Napoli, ha fatto sapere che ... fanpage.it

Da parte del Nas e della Procura di Napoli prosegue l'acquisizione di documentazione clinica nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni e qualche mese vittima di un trapianto fallito, eseguito nel capoluogo partenopeo lo sc - facebook.com facebook

La cartella clinica del piccolo #Domenico, morto dopo un trapianto di cuore, sarebbe incompleta. A sostenerlo è l’avvocato della famiglia, Francesco #Petruzzi, che parla dell’assenza di un documento ritenuto fondamentale. “Dalla cartellina clinica inviata da x.com