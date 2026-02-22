Si sente male durante un’immersione nel Ceresio | 57enne italiano lotta tra la vita e la morte

Un uomo di 57 anni si è sentito male durante un’immersione nel lago Ceresio, probabilmente a causa di una crisi di ipotermia. Ha perso conoscenza e i soccorritori sono intervenuti rapidamente per estrarlo dall’acqua. I paramedici hanno avviato le manovre di rianimazione, ma la sua condizione resta critica. La vittima era in compagnia di altri subacquei al momento dell’incidente e ora si attende un aggiornamento sulle sue condizioni.

Si è sentito male e ha perso conoscenza durante un’immersione nelle acque del lago Ceresio e ora lotta tra la vita e la morte. L’incidente è avvenuto domenica mattina, poco prima di mezzogiorno, all’altezza di Riva San Vitale, zona Nanetti, dunque in territorio svizzero ma a pochi chilometri di distanza dal confine e dalle province di Como e Varese. I soccorsi. Ed infatti è italiano il sub 57enne soccorso in prima battuta dai compagni di immersione, che hanno iniziato le manovre di rianimazione, e poi dai soccorritori del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) e della Rega, che lo hanno poi trasportato all'ospedale di Lugano dove è ricoverato in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

