Bordighera tragedia infantile | bimba di due anni muore in casa nonostante i soccorsi del 118 Indagini in corso

Questa mattina a Bordighera, una bambina di due anni è morta in casa nonostante i soccorsi del 118. I sanitari sono arrivati prontamente, ma non sono riusciti a salvarla. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause di questa tragedia.

Una tragedia ha colpito Bordighera, in Liguria, questa mattina. Una bambina di due anni è deceduta nella sua abitazione, in località Montenero, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118. L'evento si è verificato nelle prime ore del mattino del 9 febbraio 2026, lasciando la comunità locale sconvolta da un lutto così improvviso e doloroso. La notizia del decesso della piccola è giunta rapidamente, gettando un'ombra funesta sulla tranquilla cittadina rivierasca. I fatti si sono consumati all'interno dell'abitazione familiare, in una mattinata che si presentava come una qualsiasi altra.

