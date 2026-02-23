Tragedia in Sicilia | giovane migrante trovato morto sulla spiaggia

Un giovane migrante è stato trovato senza vita sulla spiaggia di Punta delle Formiche, in provincia di Siracusa, a causa di un naufragio avvenuto durante la traversata. La salma è stata scoperta questa mattina da alcuni passanti che passeggiavano lungo la riva. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e sulle condizioni del suo arrivo in Italia. La spiaggia si trova vicino a un punto di approdo utilizzato dai migranti.

Un giovane migrante rinvenuto senza vita sulla spiaggia di Punta delle Formiche, in provincia di Siracusa Un dramma si è consumato sulle coste siciliane: il corpo senza vita di un giovane migrante, probabilmente di origini nordafricane, è stato trovato sulla spiaggia di Punta delle Formiche, nel territorio di Pachino, in provincia di Siracusa. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di alcuni passanti, che hanno allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, che hanno avviato le prime indagini e un esame esterno della salma. Le prime ipotesi suggeriscono che il decesso possa essere legato a un naufragio nel Mediterraneo, con le correnti che avrebbero trascinato il corpo fino alla battigia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tragedia a Londra: giovane barman italiano trovato morto, attesa per chiarire causeUn giovane barman italiano di 31 anni è stato trovato morto a Londra.

Tragedia a Eboli, giovane trovato morto in casa: indagini in corso sulle causeUn giovane è stato trovato morto oggi in una casa di via Gramsci a Eboli.

