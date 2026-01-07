Tragedia a Londra | giovane barman italiano trovato morto attesa per chiarire cause

Un giovane barman italiano di 31 anni è stato trovato morto a Londra. Le autorità britanniche stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del tragico evento. La famiglia è assistita dal Consolato, mentre amici, istituzioni e la comunità abruzzese esprimono il loro dolore. La vicenda suscita grande attenzione e attese si focalizzano sulle future comunicazioni ufficiali.

Pescara - Il 31enne lavorava come bartender nella capitale britannica: indagini in corso, famiglia seguita dal Consolato e forte commozione tra amici, istituzioni e comunità abruzzese. Un barman italiano di 31 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Londra, dove viveva insieme ad alcuni coinquilini. A perdere la vita è stato Matteo Leone, bartender molto apprezzato nell'ambiente della ristorazione londinese, rinvenuto riverso sul letto. Inutili i tentativi di soccorso: all'arrivo dei sanitari il giovane era già deceduto. Originario della Puglia ma abruzzese di adozione, Matteo era il figlio del comandante dei carabinieri della stazione di Pescara Colli.

Matteo Leone, barman 31enne trovato morto in casa a Londra: stroncato forse da un infarto - Un ragazzo di 31 anni, pieno di vita e che stava realizzando il sogno di lavorare all’estero, è stato trovato morto nell’abitazione dove risiedeva da qualche tempo a Londra. ilmessaggero.it

Barman morto a Londra. Aveva 31 anni - A nulla è servito l’intervento dei soccorritori. msn.com

Gianmarco Di Napoli. . ' 7 2026 Le Prime Notizie dalla Puglia con Tragedia ieri sera a Foggia: morto 25enne investito sulle strisce pedonali Giallo sulla morte a Londra di un giovane barman di Ca - facebook.com facebook

