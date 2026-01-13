Uccide a colpi di pistola la moglie malata e si toglie la vita | l'omicidio-suicidio in una casa nel Novarese

In una casa nel Novarese, un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 83 anni, affetta da tempo da problemi di salute, con un colpo di pistola. Successivamente, si è tolto la vita. L’episodio rappresenta un tragico caso di omicidio-suicidio, che ha suscitato attenzione e riflessione sulla gestione della sofferenza e delle crisi familiari.

