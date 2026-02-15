Brasile sotto choc | scopre il tradimento della moglie uccide i figli e si toglie la vita a Itumbiara

Thales Machado ha ucciso i figli e si è tolto la vita a Itumbiara dopo aver scoperto il tradimento della moglie, un fatto che ha sconvolto l’intera comunità. La scoperta della relazione extraconiugale ha scatenato una reazione improvvisa nel padre, che ha portato alla tragedia. I vicini riferiscono di aver sentito litigi accesi e urla poco prima di trovare la scena terribile.

Chi era Thales Machado e cosa ha spinto alla tragedia familiare. Una tragedia familiare ha scosso profondamente Itumbiara, città dello stato di Goiás, nel sud del Brasile. Thales Naves Alves Machado, 40 anni, segretario del governo municipale, ha sparato ai suoi due figli, Miguel di 12 anni e Benício di 8, prima di togliersi la vita nella casa di famiglia dopo aver scoperto il tradimento della moglie. Secondo quanto riportano i media locali, il più grande dei bambini è morto poco dopo il ricovero, mentre il fratello minore è deceduto venerdì per le ferite riportate. L’arma utilizzata era una pistola Glock G25 calibro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Il 12 febbraio, nella città di Itumbiara, in Goiás, una tragedia ha sconvolto la comunità.

SCOPRE IL TRADIMENTO DELLA MOGLIE, UCCIDE I DUE FIGLI PICCOLI E SI TOGLIE LA VITA: IL VIDEO

