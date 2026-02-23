Un incidente a Tumbler Ridge ha causato la morte di otto persone, e si sospetta che OpenAI fosse a conoscenza del rischio senza intervenire. Le autorità indicano che l’azienda aveva informazioni su potenziali pericoli legati a un progetto tecnologico, ma non ha adottato misure di sicurezza adeguate. La comunità locale si chiede perché non siano state prese precauzioni prima della tragedia. La vicenda apre nuove domande sulla responsabilità delle aziende tecnologiche.

OpenAI e la strage di Tumbler Ridge: il fallimento che ha lasciato otto vite spezzate L’11 febbraio 2026, Tumbler Ridge si è svegliata con un incubo. Otto persone, tra cui cinque studenti e un’insegnante, sono state uccise in una sparatoria compiuta da Jesse Van Rootselaar, 18 anni. La giovane aveva prima ucciso la madre e il fratello nel loro residence, poi si era diretta alla scuola media e superiore della cittadina canadese, aprendo il fuoco contro studenti e personale. Altre venti persone sono rimaste ferite. Prima di togliersi la vita, Van Rootselaar ha posto fine alla sua vita, lasciando una comunità in ginocchio e domande senza risposta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Canada, sparatoria a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti

Canada, sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge: morti e feriti

