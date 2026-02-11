Canada sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge | morti e feriti

Questa mattina a Tumbler Ridge, in Canada, si è scatenata una sparatoria in una scuola secondaria. Nove persone sono morte e altre ventisette sono rimaste ferite. Il sospettato, uno studente, ha aperto il fuoco e poi si è tolto la vita. La comunità è sotto shock, mentre le autorità stanno ancora cercando di capire cosa abbia spinto questa tragedia.

Nove morti e ventisette feriti a causa di una sparatoria avvenuta in Canada il 10 febbraio 2026:, sette persone sono state uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Il sovrintendente della polizia Ken Floyd ha affermato che il movente della sparatoria rimane poco chiaro e che le autorità “non sono in grado di capire perché o cosa possa aver motivato questa tragedia” (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

