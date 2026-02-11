Canada sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge | morti e feriti

Da panorama.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Tumbler Ridge, in Canada, si è scatenata una sparatoria in una scuola secondaria. Nove persone sono morte e altre ventisette sono rimaste ferite. Il sospettato, uno studente, ha aperto il fuoco e poi si è tolto la vita. La comunità è sotto shock, mentre le autorità stanno ancora cercando di capire cosa abbia spinto questa tragedia.

Nove morti e ventisette feriti a causa di una sparatoria avvenuta in Canada il 10 febbraio 2026:, sette persone sono state uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Il sovrintendente della polizia Ken Floyd ha affermato che il movente della sparatoria rimane poco chiaro e che le autorità “non sono in grado di capire perché o cosa possa aver motivato questa tragedia” (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

canada sparatoria in una scuola a tumbler ridge morti e feriti

© Panorama.it - Canada, sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge: morti e feriti

Approfondimenti su Tumbler Ridge

Sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge, in Canada: 10 morti e più di 25 feriti

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia.

Canada, sparatoria a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti

Una sparatoria ha insanguinato Tumbler Ridge, una piccola cittadina della Columbia Britannica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sparatoria in una scuola in Canada, morti e feriti

Video Sparatoria in una scuola in Canada, morti e feriti

Ultime notizie su Tumbler Ridge

Argomenti discussi: Canada, sparatoria in una scuola, 10 morti compreso l’assalitore; Sparatoria in una scuola in Canada: almeno 10 morti e 27 feriti. Il killer si sarebbe tolto la vita; Canada, una donna spara in una scuola poi si uccide: 10 vittime; Canada, sparatoria in un liceo: almeno 10 morti e 27 feriti.

canada sparatoria in unaCanada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feritiL'assassino sarebbe una donna che poi si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia. Non sono note ancora le motivazioni del gesto. tgcom24.mediaset.it

canada sparatoria in unaCanada, 10 morti in una sparatoria a scuola. Il preside: Riflettere su nostra sicurezzaUna sparatoria in una scuola nella Columbia Britannica ha provocato la morte di dieci persone, tra cui una donna che la polizia ritiene essere l'autore ... lapresse.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.