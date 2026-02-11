Canada sparatoria a Tumbler Ridge | 10 morti e 27 feriti

Una sparatoria ha insanguinato Tumbler Ridge, una piccola cittadina della Columbia Britannica. Dieci persone sono state uccise e altre 27 sono state ferite. La polizia ha già avviato le indagini e non sono ancora chiare le cause di questa tragedia. La comunità si risente e cerca di capire cosa sia successo in un giorno che resterà nella memoria di tutti.

Dieci morti e 27 feriti. È il bilancio di una sparatoria a Tumbler Ridge, cittadina di 2.300 abitanti che si trova nella Columbia Britannica in Canada. La polizia canadese ha affermato di ritenere di aver identificato l’autore della sparatoria. Sembra che si sia suicidato. Il primo allarme è arrivato nel primo pomeriggio alla Tumbler Ridge High School. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato sei persone uccise a colpi d’arma da fuoco oltre al sospettato. Una settima persona ferita è morta durante il trasporto in ospedale. La strage della Tumbler Ridge High School. Successivamente la polizia «ha identificato un secondo luogo sospetto collegato all’incidente, dove altre due vittime sono state trovate morte in un’abitazione», secondo una dichiarazione.🔗 Leggi su Open.online

Una sparatoria ha sconvolto la scuola di Tumbler Ridge, in Columbia Britannica.

