Prato bimba di 3 anni morta investita da un' auto È sfuggita al controllo della madre vicino casa

Una bambina di circa 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto lungo la strada regionale 325 a Mercatale, in provincia di Prato. La piccola era sfuggita al controllo della madre mentre si trovava vicino casa e si è trovata improvvisamente davanti al veicolo. L’automobilista ha frenato in tempo, ma non è riuscito a evitarla. Sul posto arrivano subito i soccorsi, ma i tentativi di rianimarla si sono rivelati vani.

Una bambina di circa 3 anni è morta stasera dopo esser stata investita da un'auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a Mercatale di Vernio. L'incidente L'impatto è avvenuto dopo che - secondo prime informazioni - la bambina sarebbe sfuggita al controllo della madre attraversando la strada proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un'auto. Il corpo della bambina sarebbe stato sbalzato per diversi metri. I soccorsi Subito è scattato l'allarme e sono stati attivati i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari di un'ambulanza della Croce Rossa di Vernio e poi di una della Misericordia di Vaiano, durati oltre un'ora, la bambina è deceduta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Prato, bimba di 3 anni morta investita da un'auto. «Attraversando è sfuggita al controllo della madre»Una bambina di circa 3 anni è rimasta uccisa dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

Bimba di tre anni morta investita da un'auto nel Pratese | Sarebbe sfuggita al controllo della madreUna bambina di tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto nel Pratese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Frontale sulla Provinciale, auto vola nel prato: donna soccorsa in codice rosso - BresciaToday.

Prato, bimba di 3 anni morta investita da un'auto. «Attraversando è sfuggita al controllo della madre»Una bambina di circa 3 anni è morta stasera dopo esser stata investita da un'auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, ... msn.com

Bambina di tre anni muore investita: è sfuggita al controllo della madre andando in stradaChoc in provincia di Prato per quanto accaduto a Vernio nella serata di domenica 22 febbraio. Comunità incredula per l’incidente. Inutile ogni tentativo di rianimazione ... lanazione.it

Italia | Bimba di 2 anni morta a Bordighera: emerge un elemento choc - facebook.com facebook