20enne aggredisce madre e si getta in mare | ricerche ancora in corso

Un giovane di 20 anni ha aggredito la madre e si è gettato in mare a Civitanova Marche, dopo una lite in famiglia. La causa dell’episodio sembra essere stata un’esplosione di rabbia improvvisa. I soccorritori stanno perlustrando la zona per trovarlo, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire quanto accaduto. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che attendono aggiornamenti.

Un giovane di 20 anni aggredisce la madre e si getta in mare a Civitanova Marche: le ricerche sono ancora in corso La sera del 22 febbraio, a Pollenza, un litigio familiare si trasforma in tragedia. Un giovane di 20 anni, dopo una violenta lite con la madre, un’estetista di 53 anni, la colpisce al volto a pugni. La donna, trovata esanime in bagno, viene soccorsa dal padre che, rientrato a casa, chiama immediatamente i soccorsi. Le sue condizioni sono gravi: trasportata all’ospedale di Macerata, è tenuta in coma farmacologico, ma non è in pericolo di vita. Il giovane, dopo l’aggressione, fugge in auto, lasciando il cellulare in casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Maceratese, 20enne aggredisce la madre e si getta in mare: corpo ritrovatoIl 20enne è stato ritrovato questa mattina nel porto di Civitanova Marche. Venerdì aveva aggredito la madre a Pollenza ed era fuggito verso la costa. Le ricerche, proseguite tutta la notte, si sono ... tg24.sky.it

Civitanova, aggredisce madre e si getta in mare: proseguono le ricerche del 20enneAncora disperso il ventenne che nel pomeriggio di ieri si è lanciato in acqua al porto di Civitanova Marche, provincia di Macerata. Il gesto a seguito di un ... lapresse.it

