Civitanova aggredisce madre e si getta in mare | proseguono le ricerche del 20enne

Un giovane di 20 anni ha aggredito la madre e poi si è gettato in mare al porto di Civitanova Marche, provocando la sua scomparsa. La sua fuga ha spinto i soccorritori a intensificare le ricerche lungo la costa, dove è stato visto l’ultima volta. Le forze dell’ordine stanno verificando le sue motivazioni e cercando di rintracciarlo prima che possa mettere ulteriormente a rischio la sua incolumità. Le operazioni continuano senza sosta.

Ancora disperso il ventenne che nel pomeriggio di ieri si è lanciato in acqua al porto di Civitanova Marche, provincia di Macerata. Il gesto a seguito di un litigio con la madre, 53enne, ricoverata in coma farmacologico e con una frattura alla mandibola all’ospedale di Macerata. A dare l’allarme sarebbe stato il padre del ragazzo, che al rientro in casa ha trovato la donna sanguinante nel bagno dell’abitazione. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, carabinieri e capitaneria di porto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Civitanova Marche, 20enne picchia la madre, poi fugge e si getta in mare. In corso le ricerche dei sommozzatoriUn giovane di 20 anni ha aggredito la madre in casa a Civitanova Marche, ferendola gravemente al volto.

Riduce la madre in fin di vita e si getta in mare. In corso le ricercheUn giovane di 20 anni ha aggredito la madre e si è poi gettato in mare, causando gravi ferite alla donna.

Aggredisce la madre e fugge verso il porto: continuano le ricerche del giovaneIl 20enne si è allontanato, dirigendosi verso la costa a Civitanova Marche dove è stata trovata la sua auto Un giovane di circa 20 anni ha aggredito brutalmente a pugni la madre durante un lite in ... youtvrs.it

Pollenza, aggredisce la madre e fugge: auto ritrovata al porto di Civitanova, ricerche in corsoUn violento alterco tra le mura domestiche, poi la fuga nel nulla. È accaduto ieri sera a Pollenza, dove un giovane di circa vent’anni avrebbe aggredito la madre al culmine di una discussione. L’episo ... veratv.it

ULTIM’ORA Sono ore di ricerche tra Pollenza e il porto di Civitanova Marche per Riccardo Merkuri, ventenne scomparso dal pomeriggio del 20 febbraio dopo una violenta aggressione alla madre L’auto del giovane è stata trovata al porto: le telecamere lo ripr - facebook.com facebook

