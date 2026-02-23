Traffico Roma del 23-02-2026 ore 14 | 30

I lavori di manutenzione al ponte Risorgimento sono ripresi, causando code in zona. La causa risiede nella riduzione delle carreggiate che limita il flusso di veicoli provenienti da Lungotevere Oberdan e via Lungo Piazza Montegrappa verso Lungotevere delle Armi. Inoltre, quattro notti di lavori nella galleria Giovanni XXIII hanno comportato la chiusura del tunnel in direzione Pineta Sacchetti e del traffico in direzione Foro Italico. La situazione resta complessa finché i lavori non saranno completati.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da oggi riprendono i lavori sul ponte Risorgimento la carreggiata è ridotta il traffico in arrivo da Lungotevere Oberdan dei via Lungo Piazza Montegrappa per raggiungere Lungotevere delle Armi quattro notti di lavori nella galleria Giovanni XXIII per la manutenzione degli impianti dalle 22 alle 6 oggi e domani sarà chiuso al transito il in direzione Pineta Sacchetti dalle 22 alle 6 nelle notti di mercoledì e giovedì la chiusura interesserà il tunnel in direzione del Foro Italico per lavori urgenti in via Maria Adelaide e deviata la linea 628 in direzione del capolinea Cesare Baronio