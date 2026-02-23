Traffico Roma del 23-02-2026 ore 11 | 30

Un incidente ha coinvolto un mezzo pesante sulla Pontina, causando una chiusura all’altezza di Aprilia e code che si estendono fino a Santa Cornelia. La Cassia veientana registra rallentamenti tra Labaro e Settebagni a causa di un incidente sulla carreggiata interna. Nel frattempo, lavori sul ponte Risorgimento riducono la carreggiata, deviando il traffico in Prati. La strada tra la Cassia e la Braccianese rimane chiusa fino a venerdì per un cantiere.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo in carreggiata interna tra le uscite Labaro e Settebagni per un incidente sulla Cassia Veientana code dall' altezza di Santa Cornelia in direzione centro sulla Pontina chiusura all'altezza di Aprilia in direzione Roma in seguito di un incidente che avviso il ribaltamento di un mezzo pesante il traffico è deviato su via del tufetto in Prati mi prendono oggi lavori sul ponte Risorgimento da oggi la carreggiata è ridotta il traffico in arrivo da Lungotevere Oberdan devia lungo Piazza Montegrappa per raggiungere Lungotevere delle Armi in via della Storta da oggi a venerdì la strada chiude tra la Cassia e la Braccianese per un cantiere https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 11:30Questa mattina a Roma si sono verificati diversi disagi sulla viabilità.

Traffico Roma del 11-02-2026 ore 11:30Alle 11:30 di questa mattina, il traffico a Roma si presenta molto congestionato in diverse zone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 22 febbraio niente auto nella fascia verde; Sito Istituzionale | Il 22 febbraio è domenica ecologica; Domenica ecologica Roma 22 febbraio 2026: orari e deroghe; Domenica ecologica a Roma, stop alle auto e spazio ai cammini urbani.

Blocco del traffico a Roma, quarta domenica ecologica: oggi 22 febbraio si fermano i veicoli a motore. Ecco le fasce orarieIl blocco della circolazione contro l'inquinamento previsto dal calendario del Campidoglio ... roma.corriere.it

Domani c'è il blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divietiIl blocco di domenica 22 febbraio prevede delle deroghe. In questa giornata tornano protagonisti anche i cammini urbani ... romatoday.it

Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare - facebook.com facebook

Domani c'è il blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti ift.tt/hDKkS5N x.com