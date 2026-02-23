Traffico di droga e patrimonio sproporzionato rispetto al reddito | sequestrata una villa da mezzo milione

Un cittadino albanese, coinvolto in un'indagine per traffico di droga, ha visto sequestrata una villa del valore di mezzo milione di euro. Le autorità hanno accertato che il patrimonio immobiliare risultava sproporzionato rispetto alle entrate dichiarate. La proprietà, situata in una zona residenziale esclusiva, rappresenta un investimento sospetto. Le indagini continuano per verificare eventuali collegamenti con attività illecite.

L'operazione della Guardia di Finanza ai danni di un uomo indagato per traffico di droga e che avrebbe accumulato ricchezze ritenute incompatibili con i redditi dichiarati Sequestrata una villa a un cittadino albanese, indagato per traffico di sostanze stupefacenti, con un reddito ritenuto incompatibile con gli investimenti patrimoniali e con l'acquisto dei un immobile di pregio. Il provvedimento costituisce l’esito di complessi accertamenti economico-patrimoniali coordinati dalla Procura di Ravenna ed eseguiti dai militari della compagnia della Guardia di Finanza di Faenza. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe accumulato nel tempo ingenti risorse finanziarie, incompatibili con i redditi dichiarati, che gli avrebbero consentito di acquistare l’immobile ora sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

"Patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi", sequestrati beni per 700mila euro a BitontoUn uomo di Bitonto ha accumulato un patrimonio molto più grande dei suoi redditi, portando alla confisca di beni per circa 700 mila euro.

Leggi anche: Villa Rosa, affidati lavori da mezzo milione di euro: cosa verrà fatto e quando

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Traffico internazionale di droga sull'asse Catania-Barcellona: 12 arresti e sequestrati beni per un milione di euro; Traffico internazionale di marijuana, la Finanza arresta 5 persone e sequestra 30 chili di droga; Traffico di droga a Roma, maxi-blitz Dda: 3 poliziotti tra i 7 arrestati. Il gip: Per loro soldi facili, dicevano ci garantiamo la...; Traffico transnazionale di droga, ordinanza per 12 in Italia e Spagna.

VIDEO| Traffico internazionale di droga tra Spagna e Italia: 12 gli indagatiBlitz antidroga tra l'Italia e la Spagna: 12 le persone che hanno ricevuto una misura cautelare, sei in Italia ... dire.it

Traffico di droga, 12 arresti tra Italia e SpagnaDue ordinanze di cautelari sono state eseguite, in Italia e in Spagna, nei confronti di 12 indagati nell’ambito di un’operazione antidroga transazionale, denominata ‘Barcellona express-Farfalla’, da f ... corrieredellacalabria.it

È stato sconfitto un re del crimine la cui ombra si allungava su traffico di droga, estorsioni, attentati contro forze dell’ordine e civili - facebook.com facebook

Maxi operazione della Guardia di Finanza contro il traffico internazionale di droga, in collaborazione con le autorità spagnole. 12 i membri di un sodalizio criminale, con base a Catania, finiti in manette. Sequestrati beni per circa 1 milione di euro, tra cui una vil x.com