Villa Rosa affidati lavori da mezzo milione di euro | cosa verrà fatto e quando

Genovatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Affidati i lavori di manutenzione straordinaria di Villa Rosa, a Pegli: il cantiere verrà aperto entro l'inizio del 2026. Gli interventi, focalizzati sul muretto d’attico, comprenderanno anche il restauro delle decorazioni pittoriche del prospetto nord danneggiate dalle infiltrazioni.Il restyling. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

