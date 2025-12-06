Villa Rosa affidati lavori da mezzo milione di euro | cosa verrà fatto e quando
Affidati i lavori di manutenzione straordinaria di Villa Rosa, a Pegli: il cantiere verrà aperto entro l'inizio del 2026. Gli interventi, focalizzati sul muretto d’attico, comprenderanno anche il restauro delle decorazioni pittoriche del prospetto nord danneggiate dalle infiltrazioni.Il restyling. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Saluti e baci da... Villa Rosa di Martinsicuro (Te). Foto di Francesco Alberti. Segui www.viaggiando-italia.it. Iscriviti al canale whatsapp ufficiale > https://bit.ly/3XpRQoE - facebook.com Vai su Facebook
Pegli, affidati dal Comune i lavori straordinari per la copertura di Villa Rosa - Sono stati affidati all’impresa Tecnica Mista i lavori di manutenzione straordinaria della copertura di Villa Rosa, a Pegli. Riporta genova24.it