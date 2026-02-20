Patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi sequestrati beni per 700mila euro a Bitonto

Un uomo di Bitonto ha accumulato un patrimonio molto più grande dei suoi redditi, portando alla confisca di beni per circa 700 mila euro. La procura di Bari ha chiesto il sequestro, che il tribunale ha approvato. Tra le proprietà sequestrate ci sono immobili e conti bancari. La decisione mira a contrastare la diffusione di patrimoni illeciti nella zona. La vicenda evidenzia come le autorità controllino le ricchezze sospette dei cittadini.

Il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura, ha disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti di un indagato del nord barese Sequestrati beni per un valore complessivo di circa 700mila euro. Il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura, ha disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti di un pregiudicato del nord barese. L'operazione di polizia giudiziaria è stata eseguita dai finanzieri, in applicazione della normativa antimafia. L’attività di indagine economico-patrimoniale, delegata dalla Procura di Bari e svolta dai finanzieri, sarebbe stata incentrata sull’analisi di tutte le movimentazioni finanziarie riconducibili all'uomo e al proprio nucleo familiare attraverso la consultazione di documentazione bancaria nonché altra acquisita presso altri Uffici pubblici.🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Imprenditore immobiliare di Pomezia non presenta dichiarazione dei redditi, sequestrati beni per 400mila euro

Leggi anche: Capitali illeciti, sequestrati oltre 700mila euro a pluripregiudicato

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.