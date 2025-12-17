Firenze smantellata organizzazione traffico di droga | 9 arresti

Un'importante operazione della Guardia di Finanza ha smantellato un'organizzazione italo-albanese coinvolta nel traffico di droga, portando all'arresto di nove persone tra le province di Firenze e Siena. L'azione si inserisce in un più ampio intervento contro il narcotraffico, evidenziando l'impegno delle autorità nel contrastare il crimine organizzato.

Un’ operazione della Guardia di Finanza contro un’ organizzazione italo-albanese dedita al traffico di droga ha portato all’ arresto di nove persone tra le province di Firenze e Siena. Otto indagati sono finiti in carcere e uno agli arresti domiciliari, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Firenze. L’inchiesta, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze e dallo SCICO, ha portato alla scoperta di un network criminale strutturato e autonomo, con basi operative in Toscana e canali di approvvigionamento in Lombardia. Le indagini sono partite nel 2023 dal sequestro di 20 chili di cocaina a San Gimignano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

