Traffico di droga smantellate due bande in Sardegna | arresti anche nel novarese

Due bande di trafficanti di droga sono state smantellate in Sardegna e nel Novarese con una vasta operazione dei carabinieri. Sono state eseguite 21 misure cautelari, tra cui 10 in carcere, coinvolgendo diverse province italiane tra cui Sassari, Nuoro, Cagliari, Novara, Bergamo e Latina.

© Novaratoday.it - Traffico di droga, smantellate due bande in Sardegna: arresti anche nel novarese Ha interessato anche la provincia di Novara la maxi operazione dei carabinieri Olbia, che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari, tra cui 10 in carcere, in diverse province della Sardegna (Sassari, Nuoro e Cagliari) e di altre tre regioni: Novara, appunto, Bergamo e Latina.Gli arresti e. Novaratoday.it SMANTELLATE DUE ORGANIZZAZIONI PER TRAFFICO DI DROGA, 23 ARRESTI Droga, 11 arresti a Siracusa. L'ombra della mafia nella gestione dello spaccio - Undici gli arresti eseguiti, su disposizione del gip di Catania, dai carabinieri di Siracusa, supportati dall ... rainews.it

Sgominato vasto traffico di droga con a capo un boss di mafia, 11arresti: i nomi - Undici gli arresti eseguiti, su disposizione del gip di Catania, dai carabinieri di Siracusa, supportati ... grandangoloagrigento.it

Teleregione Live. . OPERAZIONE DDA CAGLIARI E CC OLBIA: 21 MISURE CAUTELARI Olbia al centro del traffico di droga: smantellato un sistema criminale con arresti anche tra gli insospettabili. È l’operazione “Polo Ovest”, scattata all'alba di oggi e culmina - facebook.com facebook

Duro colpo dei Carabinieri al traffico di droga a Salerno: 19 i soggetti arrestati all’esito di una vasta indagine che ha documentato numerose cessioni al dettaglio di cocaina e crack. Gli investigatori hanno ricostruito le operazioni dell’organizzazione, attiva in va x.com