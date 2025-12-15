Traffico di droga smantellate due bande in Sardegna | arresti anche nel novarese

Due bande di trafficanti di droga sono state smantellate in Sardegna e nel Novarese con una vasta operazione dei carabinieri. Sono state eseguite 21 misure cautelari, tra cui 10 in carcere, coinvolgendo diverse province italiane tra cui Sassari, Nuoro, Cagliari, Novara, Bergamo e Latina.

Ha interessato anche la provincia di Novara la maxi operazione dei carabinieri Olbia, che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari, tra cui 10 in carcere, in diverse province della Sardegna (Sassari, Nuoro e Cagliari) e di altre tre regioni: Novara, appunto, Bergamo e Latina.Gli arresti e. Novaratoday.it

SMANTELLATE DUE ORGANIZZAZIONI PER TRAFFICO DI DROGA, 23 ARRESTI

