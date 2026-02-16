Dalla briscola al teatro dallo sport alla cultura | gli eventi in Valtrebbia e Valluretta

Il Punto di ascolto nelle aree interne dell’Emilia-Romagna, situato a Bobbio in piazza Santa Chiara, apre il 14 febbraio 2026 per offrire servizi di consulenza e tutela ai cittadini. Questa iniziativa si svolge ogni secondo e terzo sabato del mese, dalle 10 alle 12, e mira a rispondere alle esigenze di chi cerca assistenza sui propri diritti. La presenza del punto di ascolto si inserisce in un calendario ricco di eventi che spaziano dalla briscola al teatro, dallo sport alla cultura, coinvolgendo diverse comunità della Valtrebbia e Valluretta.

Punto di ascolto con attività di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini, utenti e consumatori, gestito dalle associazioni dei consumatori. Per Oratori Aperti, per i ragazzi delle medie con educatori di Educatori di Strada. «Nei punti raccolta aderenti troverai i salvadanai solidali del progetto "Energia comune", realizzato grazie alla partecipazione di commercianti, associazioni e cittadini. I contributi raccolti serviranno a sostenere le iniziative di aiuto concreto per persone e famiglie di Gossolengo in difficoltà per gli aumenti sulle bollette delle spese energetiche. Tutto sarà gestito in modo trasparente, tramite conto dedicato e in collaborazione con le realtà locali che condividono i valori della solidarietà e del sostegno reciproco.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Scopri gli eventi di interesse culturale e ricreativo in Valtrebbia.

Questa settimana a Gossolengo torna l’appuntamento con gli oratori aperti per i ragazzi delle medie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.