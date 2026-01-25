A Montecatini il convegno sullo sport tra cultura podistica e solidarietà

A Montecatini si svolge il convegno dedicato allo sport, con focus sulla cultura podistica e sulla solidarietà. L’evento, parte del progetto Montecatini Half Marathon, mira a valorizzare l’importanza dell’attività fisica e dell’impegno sociale. Un’occasione per approfondire temi legati alla promozione sportiva e alle iniziative comunitarie, promuovendo valori di salute, integrazione e collaborazione tra i partecipanti e la cittadinanza.

Montecatini, 25 gennaio 2026 – La Montecatini Half Marathon non è soltanto una gara, ma un vero e proprio progetto di promozione sportiva e culturale. Ne è stata conferma il convegno tecnico di alto profilo svoltosi sabato presso la struttura del Palavinci, in via Leonardo da Vinci, appuntamento ormai diventato parte integrante del percorso di avvicinamento alla settima edizione della manifestazione. Un incontro partecipato e ricco di contenuti, che ha messo al centro l’atleta, la sua preparazione e il benessere complessivo, grazie agli interventi di relatori di grande esperienza. Il convegno sullo sport a Montecatini Terme Ad aprire il pomeriggio è stato Fulvio Massini, personal trainer e figura storica dell’atletica italiana, che ha affrontato con competenza e chiarezza il tema della preparazione alla mezza maratona, offrendo indicazioni concrete e adattabili sia agli atleti alle prime esperienze sia ai runner più esperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

