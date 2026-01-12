Callagher Tottenham colpo degli Spurs | tutto fatto per l’arrivo del centrocampista! Beffata una rivale

Il Tottenham ha concluso l’acquisto di Callagher, rinforzando il reparto centrocampo. L’accordo è stato raggiunto e ora il giocatore si unirà alla rosa degli Spurs, rafforzando le ambizioni della squadra. La trattativa ha sorpreso una rivale in Premier League, che non è riuscita a bloccare il trasferimento. Si tratta di un'operazione importante per il club londinese, che continua a investire per migliorare la propria rosa.

