Callagher Tottenham colpo degli Spurs | tutto fatto per l’arrivo del centrocampista! Beffata una rivale

Il Tottenham ha concluso l’acquisto di Callagher, rinforzando il reparto centrocampo. L’accordo è stato raggiunto e ora il giocatore si unirà alla rosa degli Spurs, rafforzando le ambizioni della squadra. La trattativa ha sorpreso una rivale in Premier League, che non è riuscita a bloccare il trasferimento. Si tratta di un'operazione importante per il club londinese, che continua a investire per migliorare la propria rosa.
in Premier League. Le cifre Il Tottenham piazza un colpo importante a centrocampo assicurandosi Conor Gallagher. Come riportato dall’esperto Fabrizio Romano, il dinamico mediano dell’Atletico Madrid ha accettato la corte degli Spurs per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
