Tottenham inizia l' era Tudor | Sicuro | gli Spurs resteranno in Premier

Antonio Conte lascia il Tottenham dopo aver concluso il suo incarico, e il club annuncia l’arrivo di Tudor come nuovo allenatore. Tudor, ex tecnico di club italiani, si presenta subito alla stampa e promette di lavorare sodo per migliorare la squadra. La sfida principale sarà affrontare la partita contro l’Arsenal, capolista in Premier League. Tudor assicura che farà tutto il possibile per portare risultati positivi nel breve tempo. I tifosi attendono con ansia i primi cambi.

Il periodo Tudor al Tottenham non comincia pensando a chi sarà la prossima moglie di Enrico VIII, come nel Cinquecento inglese. Comincia - parola dell'allenatore che dopo aver inizialmente guidato la Juve nel via del 2025-26 ora è chiamato a soccorrere gli Spurs, in una situazione di emergenza - con una squadra che riesce a essere agli ottavi di Champions senza passare dai playoff ma anche al 16° posto in classifica in Premier, con lo spettro di una storica retrocessione che tormenta i tifosi (qui il nostro podcast su Tudor). "Non sono venuto qui per divertirmi, ma per lavorare", racconta il 48enne croato nella sua prima conferenza stampa, dopo cinque giorni di lavoro nello splendido centro di allenamento alla periferia nord di Londra e a due dal debutto in Premier, domenica al Tottenham Stadium contro l'Arsenal.