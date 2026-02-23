Torna tourismA a Firenze | dal 27 febbraio l’archeologia si intreccia con i nuovi itinerari turistici

Il ritorno di tourismA a Firenze, dal 27 febbraio all'1 marzo, si deve alla crescente domanda di esperienze culturali autentiche. La manifestazione mette in mostra nuove rotte turistiche che valorizzano il patrimonio archeologico della regione. Durante l’evento, visitatori e professionisti esplorano come i siti storici possano diventare al centro di itinerari innovativi. La fiera attira appassionati e addetti ai lavori pronti a scoprire le ultime tendenze nel settore.

FIRENZE – Il patrimonio archeologico come volano per lo sviluppo di percorsi di viaggio inediti. È questo il focus della dodicesima edizione di tourismA, il Salone dell’archeologia e del turismo culturale organizzato dalla rivista Archeologia Viva (edita da Giunti), in programma dal 27 febbraio all’1 marzo presso il Palazzo dei Congressi di Firenze. Il calendario degli eventi è stato illustrato a Palazzo Strozzi Sacrati alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il quale ha sottolineato il valore accademico e divulgativo della manifestazione: “L’archeologia ha la capacità di trasmettere un passato che guarda al presente e al futuro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Ferrovie Vigezzina-Centovalli: tra paesaggi in primavera, nuovi itinerari turistici e tradizioni locali.Con l’arrivo della primavera, le Ferrovie Vigezzina-Centovalli annunciano nuove iniziative per i viaggiatori.

Ambiente e didattica innovativa a Palermo: dal 4 al 6 febbraio eventi gratuiti per le scuole e presentazione dei nuovi itinerari naturaliPalermo si prepara a tre giorni di eventi dedicati all’ambiente e alla didattica innovativa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: tourismA 2026, l’archeologia per tutti; Il Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano a Tourisma 2026; TourismA presenta la sua 12ª edizione lunedì 23 febbraio a palazzo Strozzi Sacrati; Eventi e Fiere del turismo 2026 in Italia e nel Mondo: il calendario aggiornato.

A Firenze torna Testo: 200 eventi per raccontare il libro in tutte le sue formeDal 27 febbraio al 1° marzo torna alla Stazione Leopolda di Firenze il festival Testo, che arriva quest’anno alla sua quinta edizione ... intoscana.it

Torna Save Art! tourismA 2026 prende il via con il convegno dedicato all’arte, fondato da Philippe Daverio e curato da Art e Dossier e Treccani Scuola, con la partecipazione di Friends of Florence. Il tema di quest’anno è “Arte e potere”, vi aspettiamo il 27 febbr - facebook.com facebook