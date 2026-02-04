Ambiente e didattica innovativa a Palermo | dal 4 al 6 febbraio eventi gratuiti per le scuole e presentazione dei nuovi itinerari naturali

Palermo si prepara a tre giorni di eventi dedicati all’ambiente e alla didattica innovativa. Dal 4 al 6 febbraio, scuole e studenti partecipano a un Open Day dedicato alle riserve naturali siciliane. Durante l’evento, i docenti potranno scoprire i nuovi cataloghi didattici, mentre i ragazzi useranno visori speciali per esplorare virtualmente la biodiversità dell’Isola. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio naturale siciliano e portare in classe strumenti nuovi e coinvolgenti.

Dal 4 al 6 febbraio Palermo ospita un evento sulle riserve naturali siciliane. In programma un Open Day per docenti con i nuovi cataloghi didattici e laboratori per studenti, che useranno visori speciali per esplorare virtualmente la biodiversità dell'Isola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

