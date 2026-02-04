Ambiente e didattica innovativa a Palermo | dal 4 al 6 febbraio eventi gratuiti per le scuole e presentazione dei nuovi itinerari naturali

Palermo si prepara a tre giorni di eventi dedicati all’ambiente e alla didattica innovativa. Dal 4 al 6 febbraio, scuole e studenti partecipano a un Open Day dedicato alle riserve naturali siciliane. Durante l’evento, i docenti potranno scoprire i nuovi cataloghi didattici, mentre i ragazzi useranno visori speciali per esplorare virtualmente la biodiversità dell’Isola. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio naturale siciliano e portare in classe strumenti nuovi e coinvolgenti.

Dal 4 al 6 febbraio Palermo ospita un evento sulle riserve naturali siciliane. In programma un Open Day per docenti con i nuovi cataloghi didattici e laboratori per studenti, che useranno visori speciali per esplorare virtualmente la biodiversità dell'Isola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Palermo Riserve Naturali Didattica innovativa, le scuole di Caserta nel progetto nazionale “Enigmap Language Lab” Le scuole di Caserta si preparano a entrare nel progetto nazionale “Enigmap Language Lab”. Musei e scuole sempre più vicini: quaranta insegnanti alla presentazione dell'attività didattica culturale La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Palermo Riserve Naturali Argomenti discussi: Metodo Montessori e nuove Indicazioni Nazionali: un’alleanza educativa possibile; A Macchie e Inchiostri le sfide della scuola tra inchieste e didattica; Didacta Italia 2026, aperte le iscrizioni ai 506 eventi formativi; Cinema in aula: una didattica innovativa per il cambiamento sociale. Didattica innovativa nell’aula 4.0 La ’Vittorio Veneto’ è avantiGuarda al futuro, la scuola primaria Vittorio Veneto dell’Istituto Comprensivo 1 di Poggibonsi e nell’ultimo giorno dell’anno scolastico ha inaugurato l’aula 4.0, un ambiente di apprendimento ... lanazione.it Didattica innovativa, le scuole di Caserta nel progetto nazionale Enigmap Language LabProgetto nazionale che utilizza escape room online multilingue come strumento innovativo per l’insegnamento delle lingue nelle scuole ... casertanews.it Un ambiente inclusivo può fare la differenza: scopri strategie pratiche e accorgimenti didattici per supportare davvero gli alunni con disabilità intellettiva lieve. Un articolo pensato per docenti, educatori e genitori attenti. Leggi ora su www.didatticapersuasiva. - facebook.com facebook Formiamo i professionisti dell’ambiente con la didattica sul campo! Studio del Grifone a Villasalto Analisi fragilità costiera a Chia e Tuerredda (post-Tempesta Harry) Escursioni geologiche PLS La natura si impara vivendola. #ScienzeNaturali x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.