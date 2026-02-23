Torna l' ingresso a 1 euro nei musei civici di Verona per la prima domenica del mese

Il ritorno dell’ingresso a 1 euro nei musei civici di Verona è dovuto alla prima domenica del mese, il 3 marzo, quando molti visitatori approfittano dell’offerta per scoprire le collezioni artistiche della città. La promozione, che incentiva le visite durante il fine settimana, attira famiglie e appassionati di cultura. Questa iniziativa si ripete ogni mese, offrendo un’occasione accessibile per esplorare i monumenti locali. La prossima domenica si preannuncia molto frequentata.

Il prossimo 1 marzo si terrà una nuova “domenica a 1 euro” nei Musei Civici di Verona, l'iniziativa che permette di visitare musei e monumenti a tariffa agevolata la prima domenica del mese. La promozione è valida per tutti i musei e i monumenti civici, esclusa la Casa di Giulietta. Fino al 20. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Ingresso a 1 euro nei musei civici di Verona per la prima domenica del meseL’1 febbraio 2026, i musei civici di Verona apriranno le porte a soli 1 euro.

Il 4 gennaio torna #domenicalmuseo, ingresso gratis nei siti stataliIl 4 gennaio torna l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del ministero della Cultura che offre l'ingresso gratuito - ogni prima domenica del mese - nei musei, nei parchi archeologici, nei ... ansa.it

Vicopisano, domenica 15 febbraio torna il carnevale Nuovo corso mascherato ad ingresso gratuito - facebook.com facebook

Domenica 1 febbraio 2026 ad ingresso gratuito Torna la 'Domenica al museo', il 1 febbraio, l'iniziativa del @MiC_Italia che consente l' #ingressogratuito ogni prima #domenica del mese nei @museitaliani e nei parchi archeologici statali capodimonte. x.com