Domani prima domenica del mese ingresso gratuito ai civici musei di Trieste

Domani 7 dicembre, in occasione della prima domenica del mese, ritorna l'ingresso gratuito ai musei civici di Trieste. I visitatori potranno accedere liberamente ai musei civici che normalmente prevedono il pagamento del biglietto d'ingresso, che sono il museo Revoltella, il castello di San. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Questa domenica a Roma si entra gratis nei musei e siti archeologici - (askanews) – Domani, come ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e diverse aree archeologiche della città. Scrive askanews.it

Domenica al museo, domani 2 novembre tanti musei e parchi archeologici statali sono gratis! - Torna domani 2 novembre la ‘Domenica al museo’, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso senza pagare nulla, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici ... Riporta greenme.it

Prima domenica del mese a Roma: cultura, storia e arte gratis - Il 2 novembre, in occasione della prima domenica del mese con ingresso gratuito nei musei civici di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche, tornano le visite guidate a Palazzo Senatorio sul ... Lo riporta rainews.it

Quali sono i musei gratis in Campania ogni prima domenica del mese - Promossa dal Ministero della Cultura, prevede che ogni prima domenica del mese vi sia l'ingresso gratuito nei musei e nei ... Come scrive fanpage.it

Domenica musei e monumenti a ingresso gratuito - Dalle esposizioni di Capodimonte e San Martino fino a Pompei e al Santuario di Hera a Paestum ... msn.com scrive

L’Aula Picta apre gratuitamente ogni prima domenica del mese - Fino al termine del restauro della chiesa in via Pignolo, al centro della sala è possibile ammirare la Pala di San Bernardino di Lotto Bergamo. Come scrive bergamonews.it