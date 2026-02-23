Torna dal viaggio in Africa con la febbre alta è malaria | bambina trasferita d' urgenza a Padova

Una bambina, rientrando dall’Africa, si è ammalata di malaria, probabilmente a causa di una puntura di zanzara. La febbre alta e i sintomi acuti hanno spinto i genitori a portarla immediatamente in ospedale. La piccola è stata trasferita d’urgenza a Padova, dove i medici stanno iniziando le cure. Il caso ha suscitato preoccupazione tra le autorità sanitarie locali. Le autorità monitorano attentamente la situazione per prevenire eventuali diffusioni.

Padova, 23 febbraio 2026 – Paura per un caso di malaria in Veneto. Il fatto è stato reso noto in queste ore. Si tratta di una bambina di 12 anni, che è stata trasferita dall'ospedale di Chioggia (Venezia) a quello di Padova per una diagnosi che parlava di un sospetto per caso di malaria. Il tutto ha reso necessario ulteriori controlli ed accertamenti in merito. La bambina, residente a Chioggia, è arrivata all'ospedale pochi giorni dopo essere rientrata con la famiglia da un soggiorno in Africa. Tumore al pancreas, studio rivoluzionario al Sant'Orsola: nuova terapia chemioterapica, di cosa si tratta Febbre alta e malessere generale.