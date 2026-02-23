Malaria a Padova | viaggio in Africa e febbre improvvisa in una bambina

Una bambina di 12 anni si trova in ospedale a Padova con la malaria, causata da un viaggio in Africa fatto recentemente. La febbre improvvisa e altri sintomi hanno portato i medici a sospettare l’infezione, confermata dagli esami clinici. La famiglia aveva visitato una zona rurale durante il soggiorno e ora si monitora la diffusione di eventuali casi simili in città. La situazione mette in evidenza i rischi delle malattie infettive legate ai viaggi.

Malaria a Padova: il caso della bambina di 12 anni che accende i riflettori sulla salute globale Una bambina di 12 anni è stata ricoverata a Padova per malaria, dopo un viaggio in Africa con la famiglia. La giovane paziente aveva manifestato febbre alta e sintomi gravi, costringendo i medici a un intervento tempestivo. Questo caso raro in Italia solleva interrogativi cruciali sulla preparazione del sistema sanitario nazionale di fronte a malattie tropicali importate e sulla necessità di una maggiore consapevolezza tra i viaggiatori. La malaria, malattia parassitaria trasmessa dalle zanzare, è endemica in molte aree dell’Africa subsahariana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bambina con la malaria a Chioggia, 12enne con febbre alta dopo un viaggio in Africa: è in terapia intensivaUna bambina di 12 anni si trova in terapia intensiva a Chioggia dopo aver contratto la malaria, probabilmente durante il viaggio in Africa.

Allarme malaria a Padova: dodicenne ricoverata dopo viaggio in AfricaUna ragazzina di dodici anni di Chioggia si trova in ospedale a Padova dopo aver contratto la malaria.

