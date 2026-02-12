Torino Baroni a rischio esonero? C’è l’ombra di un clamoroso ritorno sulla panchina!

12 feb 2026

Questa mattina si diffonde una voce che scuote l’ambiente del Torino. Si parla di un possibile esonero di Marco Baroni e di un ritorno inaspettato sulla panchina granata. Le notizie circolano velocemente e alcuni nomi sono già sul tavolo come possibili sostituti. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre i tifosi aspettano di capire cosa succederà.

Dopo la sconfitta contro il Como, si intensifica la discussione sul futuro di Marco Baroni alla guida del Torino.

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, si ventilano possibili cambiamenti nella guida tecnica del Torino.

