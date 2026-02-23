Torino ufficiale esonero Baroni | D’Aversa in pole per la panchina

Il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni dopo le recenti serie di risultati deludenti. La decisione deriva dalla necessità di cambiare rotta e migliorare le prestazioni della squadra. La società ha già avviato i contatti con D’Aversa, considerato il favorito per prendere il suo posto. La scelta mira a dare nuova energia alla squadra e a cambiare strategia in vista delle prossime partite. La decisione sarà ufficializzata nelle prossime ore.

© Lapresse.it - Torino, ufficiale esonero Baroni: D’Aversa in pole per la panchina

Il Torino comunica “di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra”. La società granata “ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera”. Fatale a Baroni la sconfitta per 3-0 contro il Genoa in campionato, con i granata pericolosamente risucchiati a ridosso della zona retrocessione. Per la panchina del Torino in pole position c’è Roberto D’Aversa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Torino, ufficiale l’esonero di Marco Baroni: D’Aversa verso la panchina granataIl Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni a causa dei risultati deludenti della squadra nelle ultime partite. Esonero Baroni, il Torino ha deciso di cambiare in panchina: c’è questo nome in pole position. L’ultima parola spetta al presidente CairoIl Torino ha deciso di esonerare l’allenatore e sta valutando un nuovo tecnico, con un nome in cima alla lista. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Torino allo sbando, Cairo contestato: paga solo Baroni, arriva D’Aversa; Torino, Baroni verso l'esonero dopo il ko col Genoa: le news; La crisi del Torino: Cairo e Petrachi valutano l’esonero di Baroni; Baroni ad un passo dall'esonero diserta la conferenza dopo Genoa-Torino: contatti in corso col sostituto. Torino, ufficiale l'esonero di Baroni: il comunicatoLa sconfitta per 3-0 contro il Genoa a Marassi è costata cara a Marco Baroni, che pochi istanti fa è stato ufficialmente sollevato dall’incarico di allenatore del Torino. Già nelle scorse ore circolav ... laziopress.it UFFICIALE - Torino, esonerato Baroni: il comunicato ufficiale del clubÈ ufficiale l'esonero di Marco Baroni dal Torino. Il tecnico ha pagato l'ultima sconfitta in trasferta contro il Genoa dopo i risultati deludenti delle scorse settimane. Di seguito ... lalaziosiamonoi.it | LINE UP Ecco la formazione ufficiale del #Torino #GenoaTorino #SerieAENILIVE #ToroNews x.com REAL FORNI, partner ufficiale di IDA Summit 2026 a Torino, produce nelle proprie officine tutti i tipi di impianti per la cottura di pane, pasticceria e pizza, servendo anche altri settori per la produzione di prodotti alimentari. L’esperienza acquisita e la collaborazi - facebook.com facebook