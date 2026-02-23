Torino ufficiale esonero Baroni | D’Aversa in pole per la panchina
Il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni dopo le recenti serie di risultati deludenti. La decisione deriva dalla necessità di cambiare rotta e migliorare le prestazioni della squadra. La società ha già avviato i contatti con D’Aversa, considerato il favorito per prendere il suo posto. La scelta mira a dare nuova energia alla squadra e a cambiare strategia in vista delle prossime partite. La decisione sarà ufficializzata nelle prossime ore.
Il Torino comunica “di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra”. La società granata “ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera”. Fatale a Baroni la sconfitta per 3-0 contro il Genoa in campionato, con i granata pericolosamente risucchiati a ridosso della zona retrocessione. Per la panchina del Torino in pole position c’è Roberto D’Aversa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Torino, ufficiale l'esonero di Marco Baroni: D'Aversa verso la panchina granata
Esonero Baroni, il Torino ha deciso di cambiare in panchina: c'è questo nome in pole position.
