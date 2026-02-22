Esonero Baroni il Torino ha deciso di cambiare in panchina | c’è questo nome in pole position L’ultima parola spetta al presidente Cairo

Il Torino ha deciso di esonerare l’allenatore e sta valutando un nuovo tecnico, con un nome in cima alla lista. La scelta deriva dai risultati recenti e dalla necessità di cambiare rotta. Il presidente Cairo sta analizzando le opzioni prima di annunciare ufficialmente la decisione. La società vuole un cambio rapido per rimettere in carreggiata la squadra. La decisione finale arriverà nelle prossime ore.

Esonero Baroni, il Torino ha praticamente deciso di cambiare in panchina. D’Aversa in pole position per la sostituzione, attenzione a Gotti. Il drammatico tracollo di Marassi ha sancito l’inizio del “campionato della paura” per il Torino. La sconfitta per 3-0 contro il Genoa non è stata solo un passaggio a vuoto, ma una resa incondizionata che ha fatto scattare ufficialmente lo stato d’emergenza. Con la settima sconfitta nelle ultime dieci gare, la società granata si trova ora di fronte a un bivio inevitabile: l’esonero di Baroni appare l’unica mossa disperata per tentare di invertire una rotta che punta dritta verso la Serie B. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Baroni a rischio esonero, un ritorno clamoroso potrebbe cambiare la panchina del TorinoNel Torino si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile cambio in panchina.

Baroni a rischio esonero? Cairo ha preso una decisione dopo il KO in Atalanta Torino!Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, si ventilano possibili cambiamenti nella guida tecnica del Torino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Esonero Baroni, il Torino riflette: spunta Italiano e un clamoroso ritorno!; Esonero Baroni, fiducia a tempo dal Torino: i possibili sostituti | CM; Torino-Bologna, panchine in bilico: Baroni e Italiano a rischio esonero; Ultima occasione e poi sarà esonero, salta una panchina in Serie A.

Esonero Baroni, Mazzarri al suo posto: terremoto a Torino | CMNovità importantissime in casa Torino dopo la sconfitta contro il Genoa: la panchina di Baroni adesso è davvero in bilico ... calciomercato.it

Torino, ora Baroni rischia: dirigenza a colloquio con tecnico e squadraTorino in crisi. Come riportato da SkySport, la dirigenza granata e il presidente Cairo hanno incontrato i giocatori e il tecnico Baroni, adesso a rischio esonero, dopo la sconfitta contro il Genoa ... lalaziosiamonoi.it

#Torino- #Bologna, panchina in bilico per chi perde: adesso #Baroni e #Italiano rischiano davvero l’esonero x.com

Baroni a rischio esonero Il Torino pensa ad un clamoroso ritorno - facebook.com facebook