Bimbo di 5 mesi ricoverato a Torino dopo essere caduto dalle braccia della madre è ancora gravissimo

Un bambino di 5 mesi, caduto dalle braccia della madre a Chieri, è stato portato in ospedale a Torino e le sue condizioni sono ancora gravissime. La causa dell'incidente sembra essere una perdita di presa durante il movimento, e i medici stanno monitorando attentamente le sue funzioni vitali. La famiglia è sotto choc e si attende una ripresa o un peggioramento nelle prossime ore. La polizia ha avviato verifiche per chiarire l’accaduto.

Il bimbo di Torino di 5 mesi, caduto dalle braccia della mamma nella loro casa a Chieri il 20 febbraio scorso, resta in gravissime condizioni. Il neonato è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Regina Margherita in coma farmacologico. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per chiarire quanto accaduto. La procura avrebbe aperto, infatti, un'inchiesta senza ipotesi di reato. Come sta il bimbo di Torino A riportare le condizioni di salute del bimbo di Torino è l'ANSA. Nel bollettino del 23 febbraio si parla di condizioni gravissime. La Stampa ricostruisce quanto constatato dai sanitari una volta che il neonato è arrivato all'ospedale Regina Margherita.