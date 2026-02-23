Torino | 12.957 spettatori all' Inalpi la LBA valuta di restare

Un grande afflusso di 12.957 tifosi all’Inalpi ha attirato l’attenzione sulla partita di basket, a causa del forte entusiasmo della città. La presenza massiccia di pubblico dimostra quanto il campionato stia coinvolgendo gli appassionati locali. Le squadre hanno offerto una prestazione intensa, alimentando l’interesse sia sugli spalti sia in chiaro ascolto tra gli organizzatori. La situazione potrebbe influenzare le decisioni future sulla gestione degli eventi.

Il panorama della Coppa Italia di basket continua a offrire segnali concreti di crescita e coinvolgimento. La finale ospitata all’Inalpi Arena di Torino ha registrato una partecipazione storica, offrendo una fotografia inequivocabile di come la città stia vivendo un periodo di rilancio sportivo. L’insieme di appuntamenti tra il 2023 e il 2026 ha consolidato una presenza capillare, con una risonanza che va oltre la singola partita e si traduce in una dinamica positiva per il tessuto urbano, le istituzioni e gli sponsor. La finale ha richiamato 12.957 spettatori, stabilendo il miglior dato di sempre per il giro di boa conclusivo della manifestazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

