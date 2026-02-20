Effetto Wrestling a Torino | la WWE sceglie l’Inalpi Arena e porta 70 milioni di indotto

La WWE ha organizzato uno spettacolo di wrestling all’Inalpi Arena di Torino, attirando migliaia di fan e generando un indotto di 70 milioni di euro. L’evento ha coinvolto atleti di fama mondiale e ha portato in città un grande flusso di visitatori, con conseguenti ricadute economiche. La scelta dell’arena ha rafforzato la posizione di Torino come capitale degli eventi sportivi e di intrattenimento. La serata si svolge tra entusiasmo e attesa per il futuro.

Torino si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia recente come hub dei grandi eventi internazionali. Il prossimo 31 maggio, l'Inalpi Arena ospiterà "Clash", il primo WWE Premium Live Event mai realizzato in Italia. Un annuncio che ha fatto rapidamente il giro del mondo, anticipato da un video social di Paul "Triple H" Levesque, leggenda del ring e attuale anima creativa della WWE, capace di raggiungere istantaneamente i suoi quasi 8 milioni di follower. L'entusiasmo dei fan ha già spinto gli organizzatori a raddoppiare l'appuntamento: dopo la serata del 31 maggio, il 1° giugno Torino ospiterà anche la celebre Monday Night Raw.