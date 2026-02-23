Tony Colombo al Troisi con sei concerti per il Predestinato Tour 2026

Tony Colombo ha annunciato sei concerti al Teatro Troisi di Napoli, a causa dell’enorme richiesta dei fan dopo il successo del suo ultimo spettacolo a Catania. L’artista porta il “Predestinato Tour 2026” in una serie di date che attirano l’attenzione di molti appassionati. La prima data si terrà tra poche settimane, creando aspettative tra il pubblico locale. I biglietti sono già in vendita e stanno andando a ruba.

Dopo il bagno di folla di San Valentino al Palaghiaccio di Catania, il “Predestinato Tour 2026” di Tony Colombo (nella foto) approda a Napoli. Il popolare cantautore siciliano di nascita, ma napoletano d’adozione, si prepara a una vera e propria “maratona” di successi sul palco del teatro Troisi di Fuorigrotta. Il legame tra l’artista e il suo pubblico si conferma più solido che mai: le prime quattro date napoletane, previste per il 24 e 25 febbraio e il 3 e 4 marzo, sono già ufficialmente “sold out”. Restano invece gli ultimi tagliandi disponibili per gli appuntamenti del 16 e 23 marzo, prima che la carovana del “Predestinato” prosegua il suo viaggio attraverso il Sud Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

