Tommaso Pampinella dal surf da bambino al podio della Molokai | Il SUP Race è libertà scienza e oceano

Tommaso Pampinella ha raggiunto il podio della Molokai dopo aver iniziato a praticare il surf da bambino. La sua passione nasce dalla voglia di scoprire l'oceano e di sfidare le onde. La sua dedizione lo ha portato a combinare tecnica e rispetto per l’ambiente marino. La gara ha visto partecipanti da diverse nazioni, tutti alla ricerca di un equilibrio tra scienza e avventura. Pampinella si prepara ora a nuove sfide in mare aperto.

C'è chi il mare lo guarda dalla spiaggia e chi, a dieci anni, chiede al padre di comprargli una tavola da surf. Tommaso Pampinella appartiene alla seconda categoria, quella di chi sull'acqua ci è cresciuto e non ne è più sceso. Oggi è docente nazionale di SUP Race per Sup Italy Academy, atleta di punta a livello nazionale, laureato in Scienze Motorie con una tesi dedicata proprio al SUP. Il suo palmares include competizioni internazionali e un podio alla Molokai, la traversata oceanica alle Hawaii considerata tra le gare più impegnative al mondo per chi pagaia su una tavola. Il SUP Race è la disciplina agonistica dello Stand Up Paddle: gare di velocità e resistenza su tavole lunghe e strette, in acque piatte, mosse o in pieno oceano.

