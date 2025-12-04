Città della Scienza dal 6 dicembre al 6 gennaio La scienza illumina il tuo cammino

La scienza illumina il Natale a Napoli. Dal 6 dicembre al 6 gennaio Città della Scienza si trasforma in un luogo magico di scoperta tra arte, stelle e tradizione.  In programma un mese di eventi speciali: dal tributo a Luca Giordano ai laboratori spaziali con ESA e ASI, dalla Tombola Scientifica alla Grande Festa della . 🔗 Leggi su 2anews.it

