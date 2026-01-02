Tommaso Cerno | Ero povero da bambino Entrare in politica? L' errore più grande della mia vita

Tommaso Cerno riflette sulla sua infanzia segnata da povertà e isolamento, descrivendo il passato con sincerità. Attraverso le sue parole, emerge un quadro di vita difficile, che ha influenzato anche le scelte successive, come l’ingresso in politica. In questa intervista, Cerno condivide i momenti più significativi della sua storia personale e le riflessioni sulle decisioni prese lungo il cammino.

Ripercorrendo la sua infanzia, Cerno parla senza filtri di una crescita segnata dalla povertà e dall’isolamento: «Io ero povero. Ho avuto l’infanzia dei bambini poveri di una città piccola e dimenticata, Udine, al confine con il comunismo. Non potevo permettermi una bicicletta, ero chiuso nel mio quartiere: stavo a casa oppure andavo all’oratorio». È proprio lì che scopre un mondo più grande, fatto di studio e di confronto: «All’oratorio ho scoperto il mondo che poi sarebbe stato là fuori. Ho conosciuto un prete che mi ha spiegato che potevo essere l’ultimo di quel campetto, ma studiare Aristotele e capire cos’era l’etica, anche se gli altri pensavano che fossi matto». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

