‘Effetto Crans-Montana’ | a Milano sequestrato il Cinemino per accessi ostruiti e via di fuga inadeguate

Il Cinema Cinemino di Milano è stato sottoposto a sequestro preventivo a causa di problematiche legate alla sicurezza. Le autorità hanno riscontrato accessi ostruiti, uscite di sicurezza difficilmente fruibili e assenza di vie di fuga adeguate, che potrebbero rappresentare rischi in caso di emergenza. La decisione mira a garantire la sicurezza dei presenti e a prevenire potenziali incidenti.

Il Cinemino, cinema d’essai del centro di Milano, è stato sottoposto a sequestro preventivo. I motivi? Tessere vendute insieme ai biglietti, uscite di sicurezza del piano interrato “difficilmente fruibili “, assenza di “vie di fuga adeguate ” e l’ipotesi di rischi “al verificarsi di qualsiasi tipologia di emergenza ” qualora si rendesse obbligatorio il “rapido deflusso dei presenti”. Una mossa che – probabilmente – nasce anche da una sorta di “effetto Crans – Montana”, con controlli aumentati a dismisura dopo la strage di Capodanno in Svizzera. La visita è arrivata dopo una segnalazione privata su “presunte criticità in materia di sicurezza relative alla sala cinematografica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Effetto Crans-Montana’: a Milano sequestrato il Cinemino per “accessi ostruiti e via di fuga inadeguate” Sequestrato il Cinemino: "Attività di spettacolo senza avere la licenza e vie di fuga inadeguate"Il Cinemino di Porta Romana è stato nuovamente sequestrato per aver svolto attività di spettacolo senza licenza e con vie di fuga inadeguate. Chiuso il bar Coa in centro a Milano, il rischio trappola mortale e l’effetto Crans-Montana sui controlli: la scala a chiocciola unica via di fugaIl bar Coa di Milano ha chiuso i battenti, suscitando attenzione sulla sicurezza nei locali pubblici. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Effetto Crans-Montana in Italia: sigilli a diversi locali. Anche allo storico Piper; Controlli a raffica nei locali in Italia: è l'effetto Crans-Montana. Due i fattori per evitare problemi - Il video; Courmayeur, stop a fiamme libere nei locali dopo l’effetto Crans-Montana; Chiusi altri tre locali, da Prati al centro storico: è effetto Crans-Montana. Effetto Crans Montana, un altro locale chiuso a Milano: Uscite bloccate e sovraffollamento incontrollatoLa polizia locale ha messo sotto sequestro l'Heden Cafè di via Giovanni Pierluigi da Palestrina (piazzale Loreto): Bar con discoteca abusiva nel ... fanpage.it Cinemino: effetto Crans, la sala sotto sequestro per «vie di fuga non idonee»Controlli extra dopo la strage di Crans-Montana. ll locale già chiuso nel 2019: «Circolo privato, no a spettacoli pubblici». La segnalazione partita dai cittadini: «Scala inidonea». I gestori: «Pronti ... msn.com Cinemino di Milano, che cosa è successo: effetto Crans, la sala sotto sequestro dopo le segnalazioni dei vicini per «vie di fuga non idonee» - facebook.com facebook Effetto Crans Montana, l’esperto: “Ordinanze anti botti illegittime. Il vero pericolo è l’ignoranza” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.