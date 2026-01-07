Tivù Verità | Il super esperto della famiglia nel bosco | La mamma teme i traumi dei bimbi
Tivù Verità analizza il caso della famiglia Trevallion, con lo psichiatra Tonino Cantelmi che approfondisce le dinamiche familiari. I genitori sono descritti come presenti e affettuosi, mentre i bambini mostrano segni di trauma legati alla separazione. Una perizia potrebbe offrire maggiore chiarezza sulla situazione, evidenziando l’importanza di interventi mirati per il benessere dei più piccoli.
Lo psichiatra Tonino Cantelmi racconta dall’interno il caso della famiglia Trevallion: genitori descritti come presenti e affettuosi, bambini provati dalla separazione e una perizia che potrebbe fare chiarezza. Nell’intervista, Tonino Cantelmi solleva una domanda cruciale: quando la tutela dei minori diventa rigidità del sistema, chi protegge davvero le famiglie?. 🔗 Leggi su Laverita.info
IL SUPER ESPERTO DELLA FAMIGLIA NEL BOSCO: LA MAMMA TEME I TRAUMI DEI BIMBI
