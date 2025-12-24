Tivù Verità | Regalo di Natale dei giudici alla famiglia nel bosco | una perizia psichiatrica

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia nel bosco non torna a casa per Natale e dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica: il tribunale decide di completare la rieducazione dei genitori. Ne parliamo con Luca Telese e Red Ronnie. 🔗 Leggi su Laverita.info

