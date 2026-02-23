tifoso accoltellato moglie dopo rigore negato in napoli atalanta

Una lite tra un tifoso e sua moglie è degenerata in un episodio di violenza dopo un rigore negato durante la partita Napoli-Atalanta. La discussione si è accesa subito dopo il fischio arbitrale, portando l’uomo a colpire la donna con un oggetto contundente. La scena si è svolta davanti a diverse persone, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate.

Una domenica di campionato ha preso una piega inquietante nel quartiere Capodimonte di Napoli, quando una lite domestica è sfociata in un episodio violento seguito a una partita trasmessa in TV. Un uomo di 40 anni è stato ferito dall’azione della moglie, una donna di 35 anni, durante una sequenza che ha coinvolto offese legate all’andamento della gara Napoli-Atalanta, persa dai partenopei per 2-1. L’evento ha richiamato l’attenzione sull’importante confine tra passione sportiva e dinamiche familiari, con riflessi sulle dinamiche di violenza domestica e sulle eventuali conseguenze legali. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine della Stazione Capodimonte, il diverbio è nato dall’insulto percepito come un’offesa personale e non da un interesse legato alla partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Atalanta-Napoli, rigore negato ad Hojlund: marito impreca e la moglie lo accoltella. La ricostruzioneDurante la partita Atalanta-Napoli, un tifoso azzurro di 40 anni ha reagito violentemente al rigore negato a Hojlund, iniziando a imprecare davanti alla televisione.

Insulti per il rigore negato in Atalanta-Napoli, la moglie pensa siano per lei e accoltella il marito: arrestataUna donna ha aggredito il marito con un coltello dopo aver frainteso insulti rivolti durante il rigore negato in Atalanta-Napoli.

Insulti per il rigore negato in Atalanta-Napoli, la moglie pensa siano per lei e accoltella il marito: arrestataL'equivoco scatena una surreale quanto violenta aggressione in un appartamento di Capodimonte. L'uomo, ferito al fianco, è ricoverato in ospedale; la donna è stata portata in carcere

Insulti all'arbitro dopo rigore tolto al Napoli, moglie pensa siano per lei e accoltella il coniugeNAPOLI, CAPODIMONTE: Atalanta – Napoli in tv, parolacce di un 40enne per il rigore negato. La moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella. Poi lancia altre lame e una si conficca nel muro.

