Insulti per il rigore negato in Atalanta-Napoli la moglie pensa siano per lei e accoltella il marito | arrestata

Una donna ha aggredito il marito con un coltello dopo aver frainteso insulti rivolti durante il rigore negato in Atalanta-Napoli. La donna pensava che le parole fossero rivolte a lei e ha agito per difendersi. L’uomo è stato ferito, ma non in modo grave. La polizia ha arrestato la donna poco dopo. La scena si è svolta in un appartamento di Capodimonte, creando scompiglio tra i vicini. La vicenda ha suscitato grande scalpore nella zona.

Bergamo, 23 febbraio 2026 – Drammatico e surreale allo stesso tempo, quanto avvenuto in un appartamento di Capodimonte durante Atalanta-Napoli, giocata ieri. Una furiosa aggressione nata da un equivoco che si è conclusa con una donna in manette e un uomo in ospedale. La donna e l’uomo sono marito e moglie. Il rigore negato scatena l’equivoco. Un 40onne stava guardando la partita e quando l’arbitro ha prima assegnato e poi negato, dopo l’esame al Var, un rigore al Napoli per un contatto in area tra Højlund e Hien, si è lasciato andare a i mprecazioni e parolacce. Le minacce e l’aggressione. Una reazione colorita, da tifoso, che la moglie ha però frainteso, pensando che gli insulti fossero rivolti a lei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Rigore negato al Napoli: lite in casa, la moglie accoltella il marito pensando che gli insulti fossero per leiUna lite tra marito e moglie si è trasformata in un vero e proprio gesto violento a Capodimonte.

Capodimonte, lite durante rigore negato in Atalanta-Napoli: 35enne accoltella il marito, arrestataDurante la partita Atalanta-Napoli, una donna di 35 anni ha ferito il marito con un coltello dopo una discussione accesa.

Atalanta-Napoli, parolacce per il rigore negato: la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella

